Mobile Service Disruption at 60 Locations Nationwide – MCMC

The Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) said that up to 60 locations nationwide will experience mobile service disruption. The announcement was made on last Friday.

Up to 60 location nationwide part of its Universal Service Provision (USP) project (Time 3 Extension Phase 2 Project) will/may experience service disruption.

The Universal Service Provision (USP) programme is an effort by the MCMC and the Malaysian Government to improve basic telephony and Internet services throughout the country, especially in rural areas. As of March 2019, a total of 1,778 new Telco towers have been constructed and 5,229 existing towers have been upgraded to 4G LTE as part of the project.

On the 60 location affected, MCMC said that it “is in the process of undertaking regulatory action towards the former universal service provider for this project and is taking all the necessary steps to resolve this situation as expediently as it can, with a new telecommunications service provider.”

No further details were provided and it did not provide any timeline to restore mobile service for the affected mobile subscribers.

“The Commission regrets any inconvenience caused and appreciates the co-operation and understanding of the affected subscribers. Updates of the situation are available at www.mcmc.gov.my or via phone at 1 800 188 030.”

33 locations below will experience mobile service disruption:

NO STATE DISTRICT LOCATION 1 Kedah Baling Kampung Ayer Kepal 2 Kedah Pendang Kampung Bukit Jagung 3 Kedah Sik Kampung Bukit Tunku 4 Kedah Sik Kampung Kuala Beris 5 Kedah Sik Kampung Landai 6 Kelantan Gua Musang Batu 7 (Batu 13) 7 Kelantan Gua Musang Chua Rubber Plantation 8 Kelantan Gua Musang Felda Chiku 1 9 Kelantan Kuala Krai Jalan Utama Dabong – Kuala Krai 2 10 Kelantan Kecil Lojing (Liziz Plantation) Jalan Utama Gua Musang – Jeli 11 Kelantan Gua Musang Kampung Batu 2 12 Kelantan Machang Kampung Cherang Hangus 13 Kelantan Machang Kampung Kemahang 14 Kelantan Machang Kampung Kuala Merabang 15 Kelantan Kuala Krai Kampung Slow Pak Long 16 Kelantan Kecil Lojing Pos Blau 17 Kelantan Gua Musang RPT Sungai Terah 18 Perak Kerian Jalan Gula 19 Perak Larut & Matang Jalan Jelai – Redang Panjang 20 Perak Larut & Matang Jalan Kamunting Selama NO STATE DISTRICT LOCATION 21 Perak Larut & Matang Kampung Pondok Tanjung 22 Perak Kerian Kampung Teluk Seribu 23 Perak Kuala Kangsar Kampung Ulu Piol 24 Sabah Beaufort Kampung Biah Batu 65 25 Sabah Keningau Jalan Keningau – Sook 26 Sabah Keningau Kampung Maatol 27 Sabah Keningau Kampung Tuawon 28 Sabah Keningau Kampung Dumbun 29 Sabah Keningau Sinua Pekan Pensiangan/Kampung Senang 30 Sabah Tambunan Kampung Tondulu Ragkam 31 Sabah Tongod Imbak Canyon 32 Sabah Tongod Ladang Melaka 33 Sabah Tongod Maxland Bridge

27 locations below may experience mobile service disruption:

NO STATE DISTRICT LOCATION 1 Kelantan Kuala Krai Rahmat Dhuha 2 Kelantan Pasir Putih Kampung Alor Batu Selising 3 Kelantan Bachok Kampung Beoh 4 Kelantan Pasir Putih Kampung Seligi 5 Kelantan Machang Kampung Wek 6 Kelantan Pasir Mas Kampung Laka 7 Kelantan Pasir Mas Kampung Kelar Dalam 8 Perak Machang Kampung Cheh Hulu 9 Kedah Kubang Pasu Akademi Binaan Malaysia Sintok 10 Kedah Baling Hutan Lipur Sungai Sedim NO STATE DISTRICT LOCATION 11 Kedah Kulim Jalan Kampung Sungai Batu Felda Gunung Bongsu 12 Kedah Sik Kampung Charuk Tenang 13 Kedah Padang Terap Kampung Dalam Sungai Karkap 14 Kedah Padang Terap Kampung Keda Kubang Palas 15 Kedah Baling Kampung Kejai 16 Kedah Kubang Pasu Kampung Kota Mengkuang 17 Kedah Baling Kampung Kuala Merah 18 Kedah Pokok Sena Kampung Kubang Larik 19 Kedah Sik Kampung Kubang Lintah 20 Kedah Pendang Kampung Paya Serdang 21 Kedah Padang Terap Kampung Pinang Padang Terap 22 Kedah Padang Terap Kampung Pong Utara 23 Kedah Pendang Kampung Sungai Mas 24 Kedah Kuala Muda Kampung Sungai Putan 25 Kedah Padang Terap Kampung Tanah Merah 26 Kedah Kubang Pasu Kampung Wang Perah 27 Kedah Kulim Ladang Bagan Sena

Share this article: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

More

Email

Print



Pinterest

Twitter



Telegram

Tumblr