Malaysia to Switch Off Analogue TV Broadcast by November 2019

The Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) announced today that Malaysia will switch off Analogue TV Broadcast in phases by November 2019, for the migration to Digital TV.

MCMC said the complete Analogue Switch Off (ASO) nationwide will take place as below.

Central and South: September 30, 2019

North and East: October 14, 2019

Sabah and Sarawak: October 31, 2019

The current free to air Analog TV services operates in the UHF band IV & V (470-798 MHz). It is believed that the new Digital TV (DVB-T2) services operates in the 470MHz to 742MHz frequency bands (from frequency channels 5 to 12 and 21 to 54).

Currently, the myFreeview Digital TV platform is operated by MYTV Broadcasting Sdn Bhd (MYTV), a subsidiary of Puncak Semangat Sdn Bhd (Altel) which is part of the AlBukhary Group of Companies, controlled by Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhary.

As of April 2019, MYTV has distributed 1.6 million of the total two million free decoder units for eligible recipients, especially the lowest income B40 households.

MCMC said the Analogue Switch Off (ASO) is one of the crucial efforts by the Government to drive the nation towards digitalisation, as well as to gain digital dividends from the use of the 700MHz spectrum to further enable other services such as wireless broadband communications like 5G.

The switchover to DTTB allows the public to enjoy free channels via myFreeview, which claims to have covered 98% populated areas nationwide in Malaysia. myFreeview is the designated brand for Malaysia’s Free Digital Television DTT services, which currently offers 15 TV channels and six (6) radio channels from RTM, Media Prima, TV Alhijrah and Bernama News Channel, free of charge with no monthly subscription fees.

Full media statement from MCMC in Bahasa Malaysia below:

Malaysia akan beralih kepada siaran TV Digital myFreeview secara sepenuhnya daripada siaran TV percuma menggunakan teknologi lama (Analog) pada 31 Oktober 2019 ini sekaligus menandakan satu era baharu dalam industri penyiaran negara. Berikut adalah tarikh-tarikh peralihan siaran TV Analog ke TV Digital myFreeview mengikut wilayah: WILAYAH TARIKH PERALIHAN Tengah dan Selatan 30 September 2019 Utara dan Timur 14 Oktober 2019 Sabah dan Sarawak 31 Oktober 2019 Peralihan daripada siaran TV Analog ke siaran TV Digital myFreeview di seluruh negara adalah berikutan hasil kejayaan ujian rintis yang telah dijalankan di Pulau Langkawi oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dengan kerjasama pihak industri penyiaran sejak 21 Julai 2019 lalu. Perkhidmatan siaran TV Digital myFreeview adalah antara usaha Kerajaan untuk merapatkan jurang digital merangkumi penduduk di kawasan bandar, pinggir bandar dan luar bandar. Ia juga sejajar dengan wawasan Kemakmuran Bersama kerajaan yang membolehkan rakyat menikmati perkhidmatan TV Digital secara percuma yang juga berkualiti, tanpa langganan bulanan. Dengan adanya siaran TV Digital myFreeview, ia turut memberi pilihan kepada rakyat untuk menonton pelbagai saluran TV, radio dan aplikasi baharu seperti membeli-belah dalam talian, informasi semasa, pendidikan interaktif dan rancangan-rancangan yang lain. Kewujudan aplikasi-aplikasi umpamanya membeli-belah dalam talian yang menjadi trend masa kini memberi kesempatan kepada rakyat untuk menambah sumber pendapatan mereka menggunakan platform TV Digital myFreeview. Setakat ini, sebanyak 15 saluran TV dan enam (6) saluran radio boleh didapati pada platform TV Digital myFreeview yang disediakan oleh Radio Televisyen Malaysia (RTM), Media Prima, TV AlHijrah, dan Bernama News Channel (BNC). Dijangkakan terdapat beberapa lagi saluran TV baharu bakal disiarkan di platform TV Digital myFreeview dalam tempoh terdekat. Bagi mereka yang masih belum beralih kepada platform siaran TV Digital myFreeview, anda adalah digalakkan untuk berbuat demikian dengan mengikuti langkah-langkah yang berikut: Dapatkan dekoder dan aerial Ultra High Frequency (UHF) dan memasang kepada set TV yang sedia ada; atau Dapatkan Integrated Digital TV (IDTV) yang telah dilengkapi dengan dekoder dan memasang kepada aerial UHF. [PDF]