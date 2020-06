KKMM sets up Communications and Multimedia Consultative Council (MPKM)

The Ministry of of Communications and Multimedia (KKMM) has formed the Communications and Multimedia Consultative Council (MPKM), said to be a platform for the Government to discuss and get inputs from the stakeholders on policies and issues related to communications and multimedia in the country.

Chaired by the Minister of Communications and Multimedia (KKMM), there are 15 members in the Council with representatives from KKMM/Government, businesses and “experts” from civil society. List of members as below:

1. YB Dato’ Saifuddin Abdullah

Menteri

Kementerian Komunikasi dan Multimedia

2. YB Datuk Zahidi Zainul Abidin

Timbalan Menteri

Kementerian Komunikasi dan Multimedia

3. YBhg. Dato’ Suriani bt Ahmad

Ketua Setiausaha

Kementerian Komunikasi dan Multimedia

4. YBhg. Dato’ Professor Dr. Hj. Awang bin Sariyan

Pakar Bahasa

Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka

5. Puan Chee Yoke Ling

Pengarah Program

Third World Network

6. Encik Danny Lee

Pengerusi PIKOM

7. Puan Kavita Mahendran

Naib Presiden MBM

8. Dato’ Dr. Paul Selvarajah

Pengerusi Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)

9. YBhg. Tan Sri Dato’ Sri Zamzamzairani bin Mohd Isa

Pengerusi UEM Sunrise

10.YBhg. Tan Sri Datuk Amar Haji Mohd Morshidi bin Hj. Abdul Ghani

Bekas SUK Negeri Sarawak

11.Profesor Emerita Datuk Dr. Mazlan Othman

Astrofizik, Perintis Dalam Bidang Sains Dan Teknologi Di Malaysia,

Ketua Pengasas Pengarah Agensi Angkasa Negara

12.Encik Mohd Razin Muhammad

Pembangunan Start Up

13.Encik Tany bin Kiob @ Anthony Kiob

CEO, Institute of Development Studies

14.Encik Eric Paulsen

Pengarah Undang-Undang Fortify Liberty,

Wakil Malaysia dalam Suruhanjaya Antara Kerajaan ASEAN

Mengenai Hak Asasi Manusia (AICHR)

15.YBhg. Tan Sri Johan Jaaffar Tokoh Wartawan Negara 2019

Bekas pengerusi Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

Full media statement (text) from KKMM in Bahasa Malaysia as below: