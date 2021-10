SyokSendiri? MCMC claims 94% 4G LTE Coverage in Malaysia [Commentary]

The current 4G coverage in Malaysia is now at 94%, if the Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) is to be believed.

The regulator of Malaysia’s Telecommunication industry made a statement that the level of 4G coverage in the country reached 94% in August 2021, compared to 91.8% in September 2020.

It also stated that national average mobile broadband speeds reached 29.14Mbps and showed an increase compared to 25Mbps previously.

However, MCMC has yet to disclose on how it managed to reach a conclusion of the 94% 4G LTE coverage in Malaysia, and the national average speed of 29.14Mbps. Perhaps this is a little #SyokSendiri attitude by the Malaysian regulator?

When it posted the statement about 94% 4G LTE coverage in Malaysia on its official Facebook page, the post attracted over 800 comments from Malaysians, with a huge number of the comments disagreeing with MCMC.

Here’s the thing about coverage measurement. Its theoretical. Meaning it does not necessary represent actual coverage experience by consumers. This is also clearly mentioned by the Telcos.

Celcom has the following disclaimer for its 4G coverage map: “All data provided is for informational purposes only. Actual service coverage, quality and availability may vary according to factors such as system limitations, topography, blockage, indoor coverage, phone and modem model. Services are provided on as available basis and please note that information provided here is not a guarantee of service availability.”

Maxis coverage map has the following disclaimer, “All coverage maps are provided for informational purposes only based on mathematical permutations. Actual service coverage, quality, and availability may vary based on factors such as system limitations, topography, indoor coverage, phone and modem model. Information provided here is not a guarantee of service availability. Services are provided on the best effort basis.”

In other words, actual/usable 4G coverage in Malaysia, with strong signal strengh, capable of high speed Internet, may only be around 45% in reality.

Let’s look at 4G coverage statistics from the top 3 Telcos in Malaysia. As of June 2021, Digi’s 4G LTE human population coverage was at 91.8% and Celcom at 93%. Malaysia’s self claimed No.1 Network, Maxis also reports 93% coverage. All these coverage stats are based on the lowest signal measurement (likely at -110dBm), which translates to 1 signal bar or no signal bar at all on certain smartphones.

How did MCMC conclude that Malaysia has a 4G LTE coverage of 94%?

In Singapore, the Infocomm Media Development Authority (IMDA), which is similar to MCMC, has its own coverage measurement throughout the country. Based on a minimum signal strength measurement of at least -109dBm, IMDA surveyed Nationwide Outdoor Areas, Road and MRT Tunnels and Inside Buildings. As 4G coverage in Singapore reached over 90% about 5 years ago, the IMDA is now focused at Quality of Service (QoS) standard for 4G services. The IMDA also disclose its own data on International Internet Capacity, International Transmission Capacity Owned, number of in-buildings tested for 4G coverage, among other interesting data.

Under IMDA’s 4G QoS framework, mobile operators are required to achieve a service coverage of > 85% per building. For buildings that have failed IMDA’s compliance standard, mobile operators will have a period of four months to improve the coverage within the buildings. In comparison, there don’t seem to be any data from MCMC for in-building coverage requirement?

As for the national average mobile Internet speeds in Malaysia, MCMC appears to be taking the data from United States (US) based Ookla. All numbers from Ookla (Speedtest) are based on crowdsourced data and could possibly be manipulated by speed testing in a controlled environment, ensuring only high speed results are submitted. Why can’t MCMC do its own independent speedtest?

Here’s what Malaysians are saying about MCMC on its Facebook page:

Royster Velian Koyoi

Ramai lagi ketawakan statement tu. Agak2 la 94% tu ???

Ewan Tawil

Kenyataan syok sendiri…???

Yoel Fredrik

FAKE 100%

Arnol Musli

Jgn buat lawak la.MCMC..??

IZ RiZz

MCMC ko patut baca sendiri la semua pengguna komplen tahap kualiti perkhidmatan yg xcapai standard, bkn syok sendiri je. patut jabatan korg ni saman je telco2 sampah mcm ni. come on ni zaman it teknologi tinggi bukan mundur mcm zmn dlu . internet penting masa kini. tu la payah dpt staff tua mereput xpHam2 kepentingan internet jd perkara terpenting

Khairul Ahmad Fitri Suhaimi

94% tu dari sumber mana ya?

Aleysius Raymond Juda

Tak pasti jangan kongsi…

Rahmat Mokhtar

