RM69 for 30Mbps Unlimited Fixed Broadband – B40, OKU & Senior Citizens

As part of its efforts to lower the cost of living, the Malaysia Government has just announced a new fixed broadband plan for targeted groups.

The package of RM69/month for 30Mbps unlimited fixed broadband plan will be offered to the B40 group, veterans, the disabled (OKUs) and senior citizens.

According to the Minister of Communications and Digital, the new package will be offered in March 2023 with a 24-months contract. The Minister claims that the price of the package offered is 22% cheaper than the current price of the package with the same specifications which is around RM89.00 which means that the people can enjoy savings of RM480 throughout the 24-months contract period.

The Internet service providers (ISPs) that will be offering this new fibre brodband plan are- Telekom Malaysia (TM), CelcomDigi, Maxis, U Mobile, YTL, TIME Berhad and Astro.

Official statement in Bahasa Malaysia below:

PAKEJ PERPADUAN JALUR LEBAR TETAP SEIRING KONSEP MALAYSIA MADANI

Selaras dengan komitmen Kerajaan Perpaduan menurunkan kos sara hidup, saya ingin mengumumkan Pakej Perpaduan Jalur Lebar Tetap (Fixed Internet Broadband) disasarkan bagi membantu golongan B40, veteran, Orang Kurang Upaya (OKU) serta warga emas dengan harga lebih rendah.

Pakej ini menawarkan perkhidmatan dengan kelajuan sehingga 30 Mbps bersama data tanpa had (unlimited data) dengan harga hanya RM69.00 sebulan dan akan mula ditawarkan pada bulan Mac 2023 dengan kontrak langganan selama 24 bulan. Harga pakej yang ditawarkan 22% lebih murah berbanding harga pakej semasa dengan spesifikasi yang sama iaitu sekitar RM89.00 bermakna rakyat dapat menikmati penjimatan sebanyak RM480 sepanjang tempoh kontrak.

Pakej ini adalah dengan kerjasama daripada syarikat penyedia perkhidmatan jalur lebar tetap iaitu Telekom Malaysia (TM), CelcomDigi, Maxis, U Mobile, YTL, TIME Berhad dan Astro.

Inisiatif ini bukan sahaja seiring dengan hasrat untuk meringankan beban rakyat, malahan merupakan indikator bahawa Kerajaan Perpaduan dan penyedia perkhidmatan mengambil perhatian terhadap keperluan dan kebajikan rakyat serta terus berusaha dalan memastikan kesalinghubungan digital yang lebih menyeluruh dengan harga yang lebih rendah seiring dengan konsep Malaysia MADANI.

FAHMI FADZIL

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL

2 Februari 2023

[PDF]